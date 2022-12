leggo.it

Se la prima inchiesta aveva messo in evidenza gravi violenze da parte degli operatori nei confronti degliallevati, tra cui mutilazioni illegali senza anestesia dei suinetti e uccisioni ...Chiuderei tutti gli allevamenti intensivi di bestiame, per rendere i bambini consapevoli che glinon sono a nostra disposizione per essereo mangiati. Quanta felicità Le dà ... Animali torturati e mutilati, scoperto allevamento degli orrori: «Totale degrado e maltrattamenti continui» Allevamento degli orrori. Animal Equality, organizzazione internazionale che combatte contro la crudeltà verso gli animali allevati, ha ...Gatti di strada, cani ex combattenti, anziani o disabili, animali a rischio di estinzione. Sono tanti i tipi di adozione a distanza proposti dalle associazioni che si occupano di loro. Un modo intelli ...