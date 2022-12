Sci alpino | Bormio maschile 2022 | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo le vacanze natalizie si torna in pista il 28 dicembre per due giorni di velocità sulle nevi italiane di, tappa della Coppa del Mondo/2023 di sci. Si parte con la discesa libera inmercoledì alle ore 11.30, mentre giovedì, allo stessoo, sarà il momento del super-G. Dominik Paris a caccia del riscatto in un inizio di stagione deludente, mentre Mattia Casse proverà ancora a sognare dopo il podio nella discesa della Val Gardena. Di seguito ilcompleto. ILCOMPLETO Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn....