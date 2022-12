I talebani escludono le donne dalle ong | dove fornivano un aiuto indispensabile

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ihanno vietato alleanche di lavorare presso le organizzazioni non governative che operano in Afghanistan e che sono indispensabili per il sostegno di un popolo bru... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

In Afghanistan le donne devono rimanere analfabete. Ile vogliono così: sottomesse, chiuse in casa, coperte dal burqa, cancellate dalla società. Ieri l'ennesimo schiaffo. Il governo ha chiuso l'accesso alle università alla popolazione femminile. ...LA TESTIMONIANZA: "IVESSANO TUTTI EDLE DONNE" "In Afghanistan, se mia madre deve uscire sono costretto ad accompagnarla perché alle donne è proibito stare sole, non possono ... Afghanistan, i talebani escludono le donne da tutte le università afghane La misura è stata introdotta dal regime con la scusa che alcune donne non indossavano correttamente il velo, e così Save the Children, International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council e Care ...La decisione segue dopo pochi giorni quella di escludere le donne dalle università. Per le Nazioni Unite è una «chiara violazione dei diritti umani» ...