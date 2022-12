Castori | “Noi più aggressivi del Benevento | nel calcio contano le occasioni”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Al termine della gara valevole per il campionato di serie B contro il, Fabrizioha rilasciato in alcune dichiarazioni il suo pensiero sul match. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Perugia dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Cannavaro. Prestazione – Abbiamo fatto una grande partita, confermando e migliorando il trend delle ultime uscite. Le sicurezze sono emerse contro il Venezia e oggi le abbiamo confermate. La squadra è in un ottimo momento di forma, abbiamo conquistato due vittorie consecutive che rappresentato una bella boccata d’ossigeno. Siamo contenti e molto soddisfatti. Gara – Abbiamo giocato a un ritmo infermale, l’intensità è un’arma per noi. E’ stato un periodo di crescita, la media dell’ultimo periodo è tanta roba e ci ha permesso di tirarci fuori ...

TUTTO mercato WEB

siamo questo. Difendiamolo con tutte le forze che abbiamo '. INTANTO, AL PAOLO ROSSI... - I Grifoni in mattinata hanno svolto una seduta a porte aperte sul centrale dell'antistadio.in ...... anzi, il Perugia è perun grandissimo ostacolo. Le statistiche parlano chiaro, la squadra ha un'incredibile determinazione, astuzia, nonché uno degli attacchi migliori dall'arrivo di, ... Perugia, Castori: "Benevento forte, ma siamo in un buon momento: serve continuità" PERUGIA - «Adesso non facciamo l'errore contrario di essere troppo tranquillio. Abboamo fatto due ottime partite sono molto felice, la squadra ha preso la rotta giusta ma non ha ...Fabrizio Castori, allenatore del Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel prepartita di Benevento-Perugia: "Per noi oggi è importante chiudere bene per dare continuità alle ultime p ...