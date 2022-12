Bufera su Ballando con le Stelle | Scatta l’indagine sulla finalissima | il Codacons apre un’inchiesta

Leggi su ck12

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Fioccano polemiche dopo la finale dicon le: ilscende in campo per tutelare gli spettatori. L’ultima puntata del talent di RAI 1 ha riservato una chiacchierata vittoria alla coppia composta da Luisella Costamagna e il suo partner Pasquale La Rocca.con le(fonte youtube)Il percorso dei due ballerini nel programma si è rivelato sin da subito costellato di difficoltà. La giornalista, infatti, è reduce da un incidente in sala prove, e ha spesso danzato munita di tutore, sfidando i propri limiti e la gravità. Nonostante la coppia si sia ritirata dal format, ha goduto di un provvidenziale ripescaggio in data 17 dicembre, mossa che ha avvicinato con un colpo di coda Luisella e Pasquale al podio di “con le”. Durante la ...