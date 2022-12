Anticipazioni Un posto al Sole dal 2-6 gennaio 2023

Libero Magazine

Le trame dello sceneggiato rivelano che Demir Yaman non esiterà a sparare a Yilmaz Akkaya mentre Mujgan Hekimoglu rinuncerà a lasciare il suodi lavoro. Terra amara,: Demir ...Unal sole,2/1: Nunzio e Chiara in crisi Nell'episodio di Unal sole del 23 dicembre, Nunzio aveva ricevuto la visita inaspettata di Chiara . Dopo mesi di lontananza, ... Un posto al sole: le anticipazioni dal 26 al 30 dicembre 2022 La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, lunedì 26 dicembre, sarà ricca di novità. Prima di tutto ...Nelle puntate in onda la prossima settimana di Un Posto al Sole le Anticipazioni ci svelano che Nunzio, sempre più diviso tra Alice e Chiara, si troverà in una situazione davvero difficile da gestire.