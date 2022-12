Meteo | Natale e Santo Stefano con tempo stabile e temperature miti

Leggi su agi

(Di domenica 25 dicembre 2022) AGI - Feste diall'insegna di una solida alta pressione sub-tropicale che vede al suo interno una massa d'aria decisamente mite per la fine di dicembre. L'atmosfera statica, tipica del regime anticiclonico, si traduce - affermano irologi diExpert - in un ristagno di inquinanti e umidità nei bassi strati con nubi basse anche persistenti e qualche nebbia che insisteranno soprattutto in Pianura Padana e nel settore ligure, ma che potranno formarsi anche su molte aree del Centro-Sud. Il fattore che accomunerà tutta l'Italia saranno lediffusamente oltre la norma, con valori superiori alle medie stagionali anche nelle aree grigie, specie nelle minime, e con valori decisamentenelle aree soleggiate. Al Sud, specie nelle ...