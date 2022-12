La faida per lo spaccio | il racket delle case popolari e un debito per droga | cosa c’è dietro il sequestro-lampo del 20enne Danilo Valeri

(Di domenica 25 dicembre 2022) Rapito intorno alle due di notte del 23 dicembre scorso davanti al ristorante di sushi di Tor di Quinto Moku, dove era andato a mangiare con gli amici,è stato poi liberato qualche ora dopo. Lasciando agli investigatori un puzzle ancora difficile da ricostruire. Le indagini sul commando di sette persone che con il volto coperto dalla mascherina ha fatto irruzione nel locale, accerchiando e portando con via con la forza ilsu una Peugeot 208 fuggita via a tutta velocità, continuano soprattutto con l’aiuto dei testimoni oculari. «Sono fuggiti su due auto, una Peugeot e una Punto. Erano in sette. Cinque probabilmente nordafricani, altri due sudamericani, cileni o colombiani», ha raccontato Oscar Benedetti, uno dei due buttafuori che quella notte lavoravano nel locale e che ha tentato di sventare il ...

