(Di domenica 25 dicembre 2022) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Continua- ROMA (Coppa Italia) LAUTARO, LIVERPOOL -(Champions) ...

La Gazzetta dello Sport

Continua, INTER - ROMA (Coppa Italia) LAUTARO, LIVERPOOL - INTER (Champions) PERISIC, INTER - JUVE (Coppa Italia) CALHANOGLU, INTER - BARCELLONA (Champions) DZEKO, INTER - BOLOGNAL'Inter non sfonda, complici anche un paio di provvidenziali chiusure di Theate e Medel su Dumfries e Brozovic e allora Inzaghi cambia: dentroper Correa e Barella, che la prende male ... Da Sanchez a Dezko: Inter, i gol più belli del 2022 Il Nino contro la Roma in Coppa Italia, Dzeko con il Bologna poco prima della sosta per i Mondiali e poi.... ecco le perle della squadra di Inzaghi nell’anno solare ...