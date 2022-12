California | un piccolo aereo si schianta in spiaggia Ma il miracolo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Unsi èto e si è capovolto su unavicino a Santa Monica. Le due persone a bordo, rimaste ferite e intrappolate nell'abitacolo, sono state recuperate dai soccorritori. Sono state portate in ospedale, ma non si conoscono le loro condizioni. Il monomotore Cessna era decollato dal vicino aeroporto di Santa Monica quando ha tentanto un atterraggio di emergenza e si è capovolto a sud del molo di Santa Monica.

Corriere TV

Il passaggio inè un altro momento fondamentale del romanzo di formazione del Sam di The ... il corto è anche unsaggio sull' omoerotismo latente proprio del beach movie. Insomma, in ...Gabriel Labelle è il regista dae Seth Rogen un amico di famiglia che per il ragazzino ... Quando dall'Arizona la famiglia si trasferisce nel nord, vediamo Sammy che sperimenta per la ... California, piccolo velivolo si schianta sulla spiaggia: due feriti Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...(LaPresse) Un piccolo aereo si è schiantato e si è capovolto su una spiaggia vicino a Santa Monica. Le due persone a bordo, rimaste ferite ...