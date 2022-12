Una donna di 29 anni uccisa dal marito | un' altra ricoverata dopo essere stata accoltellata in casa

Witty TV

atleta norvegese di 23 anni, di nome Asbjrg Nesje ha battuto il record al campionato del cosiddetto "tuffo della morte" da un' altezza di 24 metri . Lasi è lanciata dal tetto dipiattaforma petrolifera in disuso, nella sua nativa Trondheim , usando la tecnica nota come "death dive". Il tuffo è anche chiamato "lancio suicida" per il fatto ...accoltellata in casa dal marito: è graveè stata accoltellata in casa dal marito ed è stata portata in gravi condizioni in ospedale . Sembra sia stata ferita al collo. E' successo a ... Alessandro: Sono single e cerco una donna che… - Uomini e donne Clip | Witty TV Il femminicidio è avvenuto a Selinunte: l'uomo è stato trovato con l'arma del delitto ancora in mano. A Bologna invece una donna è stata ricoverata in gravi condizioni, ferita mentre i figli erano in ...Si barrica in casa e minaccia di uccidere i genitori. È successo questa notte a Torino. Attorno alle 3, una donna anziana ha chiamato la Polizia di Stato perché in difficoltà .... Attorno alle 3, una ...