Ultime Notizie – Draghi | “Sarei rimasto volentieri | se mi fosse stato consentito”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 24 dicembre 2022) “per completare il lavoro, se mi“. Così Marioin un’intervista al Corriere della Sera. Fuori da Palazzo Chigi l’ex premier sta sperimentando, dice, “un po’ di tempo libero. Faccio il nonno, ho quattro nipoti. E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere che cosa fare. Anche per questo ho chiarito che non sono interessato a incarichi politici o istituzionali, né in Italia né all’estero”.torna quindi sui motivi che hanno fatto cadere il suo governo: “Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, c’è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi andare, spaventato dall’ipotetico abisso di una recessione che fino a oggi non ha trovato riscontro nei dati. Ero ...