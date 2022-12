Tottenham-Conte | dubbi sul rinnovo… ma non è per soldi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Antonioe idel rinnovo con il, ma non è questione dibensì di garanzie sul mercato Antonioe idel rinnovo con il, ma non è questione dibensì di garanzie sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ex Inter e Juve starebbe benissimo agli Spurs ma vorrebbe qualche rassicurazione in più sul mercato. Soltanto in questo caso potrebbe mettere la firma sul rinnovo di contratto per legarsi al club e continuare a lavorare come fatto in questi primi tempi dal suo arrivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.