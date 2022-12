Reprimenda per Rio Ferdinand per una pubblicità occulta a Playstation

(Di sabato 24 dicembre 2022) Rioha ricevuto unadall’Advertising Standards Agency per non aver chiarito in maniera corretta che alcuni suoi contenuti social erano stati realizzati in collaborazione con. La partnership in questione prevedeva una serie di tweet, ora rimossi, uno dei quali mostrava un video dell’ex nazionale inglese sulla finale di Champions League 2022- Ecco i tweet riguardanti la collaborazione “Ecco chi penso che si porterà a casa il trofeo”, diceva il tweet. “Giorno di scuola giù alla #House prima della #UCLFinals … @Partner”. Stando all’ASA, l’hashtag “#Partner” non sarebbe stato sufficiente eavrebbe dovuto includere la dicitura “#ad”. I rappresentanti dell’ex calciatore ...

SPORTFACE.IT

