Pd | Ricciardi | ' vicino a chi crede che possa restare in piedi | no divisioni o scioglimenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Urgente non è la svolta, ma piuttosto tenere in vita un soggetto che sta morendo e di cui il Paese ha ancora bisogno. Questa forza dovrebbe essere ripresa nello spirito e nell'anima. Per il congresso aspetto di leggere la piattaforma; tendo certamente a essere piùa chiche il Pdstare ancora in". Lo dice Toni, deputato del Pd. "Dobbiamo mantenere semplicemente unità e un'identità. Essendo un nativo dem, avendo fatto tutti i congressi, mi sento a disagio quando vedo qualcuno della nuova generazione che spinge per dividerlo. Il Pd non andrebbe sciolto, ma fatto nascere per davvero. Dovrebbe affermarsi una narrazione realmente democratica. Si discute troppo sul tirare il Pd a destra o sinistra, mentre dovrebbe esserci una visione a lungo ...