Manovra | errori fino alla fine La maggioranza vuole subito una norma per lo scudo penale - I retroscena

QUOTIDIANO NAZIONALE

E'andata meglio la "fiducia" della "". Sui numeri, s'intende. Ma è solo una questione di resistenza fisica. Perchè ieri sera alle ... Sono stati giorni segnati da colpi di scena,, ...Ci sono duein altrettante tabelle allegate alla, sulla quale la Camera è chiamata a votare questa sera la fiducia. A quanto si apprende, il governo ha già presentato due emendamenti ... Manovra 2023, sì alla fiducia. Poi nuove correzioni, protesta l ... Il via libera è arrivato alle sette del mattino. Due correzioni dopo che era già stata votata la fiducia. Tutta colpa, si dice, del fax. Giorgetti: “E’ solo un po’ di turbolenza come quando un aereo a ...Il voto contrario del Pd è accompagnato dalla convinzione che "non sia una manovra coraggiosa ma vigliacca". Per il leader M5s Giuseppe Conte lo slogan della maggioranza "conteneva un errore: non ...