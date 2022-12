Manovra 2023 | via libera della Camera | il testo passa al Senato

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – Viaallacon 197 sì e 129 no. La legge di Bilancioora al, che la esaminerà dal 27 dicembre. Ildeve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Nella serata di ieri il governo aveva incassato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 contrari. “È come in aereo, quando c’è un po’ di turbolenza l’importante è atterrare”, ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, commentando l’iter. “Sono stanchi anche loro, hanno lavorato tanto”, ha poi aggiunto riferendosi ai tecniciRagioneria dello Stato. L'articolo proviene da Italia Sera.

