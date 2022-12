Draghi | “È stato difficile riaprire le scuole | mi hanno paragonato a Bolsonaro | ma non c’è stata nessuna catastrofe sanitaria”

(Di sabato 24 dicembre 2022) "Non spetta a me giudicare il governo, soprattutto non dopo così poco tempo. Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una leader abile e ha avuto un forte mandato elettorale. Occorre stare attenti a che non si crei di nuovo un clima internazionale negativo nei confronti dell’Italia. Mantenere saldo l’ancoraggio all’Europa è il modo migliore per moltiplicare il nostro peso internazionale". L'articolo .

Sarei dunque rimasto volentieri per completare il lavoro , se mi fosseconsentito". Lo dice l'ex premier Marioin un'intervista al 'Corriere della Sera'. Poi aggiunge: " Faccio il nonno ,...... Gustavo Piga èmembro del Consiglio degli Esperti del Ministero del tesoro e Presidente ... E' espansiva rispetto a quella dima pur essendo meno austera la Meloni rimane tale. E tra l'... Draghi: sarei rimasto volentieri ma non me l'hanno consentito «Faccio il nonno. E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere che cosa fare. Anche per questo ho chiarito che non sono interessato a incarichi politici o istituzionali, né in Italia né all'ester ...«Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, c'è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi andare, spaventato dall'ipotetico abisso di una ...