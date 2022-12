Caso Juve | svelati data e orario del processo alla Corte Federale

Sport Mediaset

... pronunciata dalla stessa Corte sulplusvalenze. Sotto esame, alla luce dei documenti e degli atti istruttori dell' inchiesta Prisma trasmessi dalla Procura di Torino, la posizione dellae ...Cosa rischia laLa retrocessione no, ma la penalizzazione sì. Il Napoli non è coinvolto No, ...//www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "... Juve, caso plusvalenze: ecco le 'prove' trovate nelle carte dalla Procura Figc - Sportmediaset Venerdi sera in campo per la Gelbison che dopo la sconfitta interna con il Monopoli, che seguiva quattro pari di fila, era di scena sul campo della Juve Stabia. Nel ventesimo turno del girone C di Ser ...La notizia del ricorso della Procura Federale sul caso plusvalenze ha scosso nuovamente l’ambiente Juventus e non solo. Ieri, la FIGC ha comunicato che il Procuratore Federale ha proposto il ricorso p ...