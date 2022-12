“Avete vinto voi” Ballando | finalissima con colpo di scena | sul podio la coppia più impensabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) Vincitoricon le stelle 2022. Il programma condotto da Milly Carlucci ha regalato tanti colpi di, ma anche scontri e le immancabili liti in giuria. A cominciare da Selvaggia Lucarelli, reduce da un periodo non proprio felice all’interno del talent in onda su Rai Due. La giornalista e opinionista dicon le stelle 2022 è stata in diverse occasioni zittita dal pubblico in studio ed è stata criticata anche per l’assenza dalla finale del suo fidanzato, l’ex concorrente Lorenzo Biagiarelli. A poco dalla. Ildi. Gabriel Garko definito dal pubblico a casa e non solo “il campione di questa edizione” ha dovuto abbandonare il programma e durante la serata ha ricevuto il Premio Giuria speciale. Leggi anche: “Si ritira dalla finale”. Terremoto ...