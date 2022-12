(Di sabato 24 dicembre 2022) Due ragazzi italiani uccisi in Germania. L’omicida è un parente ha sparato al giovane poi ha indicato dove aveva seppellito la nipote Il mistero del movente

La Stampa

... poi, ossia il Decimo secolo, fu un susseguirsi di papi, imposti, licenziati. Il problema,... Vaticano, Papa Francesco: le liquidità della Chiesa vanno gestire soloIor Il Pontefice firma ...... stavano facendo l'amore e qualcuno li ha brutalmente. Un crimine passionale, forse, che ... il tredicesimo giallo con protagonista il commissario Ricciardi, firmatoscrittore Maurizio ... Ammazzati dallo zio Prima ha ucciso la nipote ventenne e l'ha seppellita in giardino. Mentre tutti la stavano cercando ha teso un agguato all'amico della ragazza che stava indagando per trovarla. Michele ...Christian Zoda colpito nel parcheggio, Sandra Quarta era seppellita nel giardino del parente Berlino. Due giovani italiani uccisi in Germania. Lui Christian Zoda di 23 anni, lei Sandra Quarta, di 20.