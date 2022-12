Natale | Mons Accrocca | “Bisogna seminare gesti di pace”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilè alle porte e come consuetudine arriva il messaggio di auguri di. “Carissimi, viviamo tempi difficili e questo m’impone brevità di parola, perché di parole siamo tutti stufi e in tali frangenti più forte è il rischio di cadere nella retorica. Nella messa odierna, la Chiesa – invocando il suo Signore – implora: “O Signore, accordaci la tua, perché siamo pronti ad andare incontro, con le lampade accese, al tuo Figlio che viene”. “Accordaci la tua”: è questo che vogliamo chiedere al Signore. Sì, perché se non c’èdentro di noi, non ci sarà neppuretra noi. Siamo noi, in tante occasioni, a essere in guerra contro il mondo intero, perché in fondo siamo in guerra con noi stessi, incapaci di ...