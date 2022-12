Masterchef Italia 2022 | ex corteggiatore di Uomini e Donne si presenta alle selezioni e ottiene il si di Antonino Cannavacciuolo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dalla sedia rossa diai fornelli di: l’ex volto del dating show di Maria De Filippi, Gennaro D’Angelo, è ufficialmente entrato nel team degli aspiranti ristoratori grazie ad un sì per lui importantissimo. Gennaro aveva corteggiato per un brevissimo periodo di tempo la tronista Valentina Dallari. Ad oggi invece, è felicemente fidanzato con una “ex collega” anche lei volto della trasmissione. Parliamo di Noemi Ceccacci, la non scelta di Marco Fantini e, per un breve periodo, corteggiatrice del tronista Fabio Colloricchio. Grazie ad amici in comune, tra di loro era scattata subito la scintilla, a fine percorso. Dopo alcune incomprensioni e allontanamenti, pare che i due siano tornati insieme più affiatati di prima. Ad oggi infatti formano una coppia ben salda, e la bella Noemi si è detta ...