GF VIP | Dana Saber | ‘Il mio preferito è Putin’ La concorrente rischia la squalifica?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il recente ingresso diall’interno della casa più spiata dagli italiani non è passato inosservato, ovviamente. Non solo per il personaggio in sé, ma soprattutto perché quest’ultima, dopo poche ore, ha già litigato con diversi concorrenti del reality show vip con alla conduzione Alfonso Signorini. Insomma, per farla breve, il caratterino non le manca. Inoltre, proprio nelle ultime ore, è ritornata al centro delle polemiche per alcune affermazioni che sono risultate davvero fuori luogo durante un suo intervento. Ma cosa è successo?al GF VIP: chi è, età, lavoro, fidanzata, film, Dayane Mello, foto e Instagram Lo scivolone dial Grande Fratello Vip Durate un suo intervento, Attilio Romita, parlando a tu per tu con, ha ricordato il ...