Francia | grande gelo con Benzema | tolto il follow ai compagni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Continua iltrae la nazionale francese: il calciatore su Instagram ha rimosso ila tutti i, salvo poche eccezioni Dopo l’addio alla nazionale continua iltrae la federazione francese. L’infortunio patito prima di partire per il Qatar e la mancata iscrizione in distinta per la finale sono stati il punto di non ritorno. Ad aggiungere un ulteriore carico è la decisione del Pallone d’Oro di smettere di seguire lamaggioranza dei suoi exdi nazionale da Instagram. Le uniche eccezioni sono Tchouameni e Camavinga,al Real, e poi Mbappé, Varane e Thuram. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

