“Cosa hanno fatto nell’armadio” GF Vip | la coppia imboscata per un momento di privacy

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Alla faccia di chi li credeva solamente un abbaglio, la liaison sentimentale tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi procede a gonfie vele, continua ad evolversi. Nonostante le incomprensioni arrivate dopo che lui aveva sparlato di lei con Antonella Fiordelisi, ora va tutto al meglio. Baci e folliedel GF Vip 7. Inizialmente tra i due sembrava esserci soprattutto una intesa mentale, platonica. Poi Edoardo Tavassi si è interrogato sul perché Micol Incorvaia non volesse spingersi oltre con lui, magari dandogli un bacio. La Fiordelisi l’aveva convinto delche l’altra non fosse attratta. Il contrario dopo averli visti. GF Vip,è successotra Micol e Tavassi “Non è vero che mi tiro indietro se cerca di baciarmi o non sono presa. Poi che succede ...

Today.it

...piloti che non si lamentano e che cercando di fare risultati indipendentemente dalla moto che... Sta affinando ogni. Se elimina qualche piccola imperfezione, può fare la differenza in maniera ...Spari a Parigi cheprovocato il ferimento di diverse persone. Un uomo è quindi stato fermato, secondo fonti della polizia francese. Secondo fonti di polizia citate dalla stampa francese, i colpi d'arma da fuoco ... La truffa dei panettoni artigianali: cosa hanno scoperto I cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente per fini statistici. Proseguendo nella navigazione o chiudendo questa finestra, presti il tuo consenso all'in ...Perseverance, il rover della Nasa che da quasi un paio d’anni gironzola su Marte, ha lasciato cadere qualcosa a pochi centimetri dalle ruote: “Non per vantarmi - dice dall’account su Twitter - ma ...