Ballando con le stelle | Gabriel Garko si ritira dalla gara

L'attore romano era tra i favoriti alla vittoria dile stelle ma dopo un percorso tortuosissimo ricco di gravi infortuni e operazioni a poche ore dalla finalissima è arrivata la doccia fredda: Gabriel Garko si è ritirato dale ...Ora, va bene tutto, però bastaquesto giochino auto - assolutorio 'tu sei antipatica, qualsiasi cosa accada ate lo meriti. Te lo cerchi. Te lo chiami. È colpa tua'. E se è colpa di ...A poche ore dalla finale arriva la notizia che il divo torinese non potrà gareggiare per la vittoria: amara beffa ...Ballando con le stelle 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la finale in programma stasera, 23 dicembre 2022, alle ore 20,35 ...