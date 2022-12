Ballando con le stelle | anticipazioni finale 23 dicembre 2022 | coppie finaliste | ballerini per una notte | classifica e chi vincerà stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il momento tanto atteso è arrivato perché questa sera, dopo la primadi sabato scorso, andrà in onda la finalissima dicon le. Che eccezionalmente terrà compagnia al pubblico di venerdì, come sempre a partire dalle 20.35 circa, subito dopo il TG1. Alla conduzione Milly Carlucci, mentre i protagonisti, volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), sono già pronti per scendere in pista. Tra lerimaste in gara si nascondono i vincitori di questa edizione. Chi avrà questo privilegio? Riccardo Cocciante ballerino per unaDopo la primadi sabato, che ha visto il ripescaggio di Luisella Costamagna, che aveva deciso di andare via dopo l’infortunio, questa sera su Rai 1 andrà in onda la finalissima dicon le ...