Ballando con le Stelle 2022 | Gabriel Garko si ritira | niente finale per lui

(Di venerdì 23 dicembre 2022)ha deciso dirsi dacon lecome riportato in anticipazione da Davide Maggio. Nonostante l’attore sia riuscito a incantare tutti nel programma ha riportato due problemi fisici abbastanza importanti. In settimana si era già parlato del suo ko, ma c’era tutta la volontà dell’attore di provarci fino alla fine. L’ha fatto però senza riuscirci.non sarà dunque protagonista dell’ultimo atto del talent show targato Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Con lui aveva dimostrato grandissima intesa Giada Lini che da insegnante di ballo aveva fatto una straordinaria figura. Dovranno dunque accontentarsi di guardare lada lontano, senza avere la possibilità di potervi partecipare. Intanto ...

Luisella Costamagna è una nota giornalista di cronaca italiana ed è stata annunciata come concorrente dell'edizione 2022 dello showle ...Rosanna Banfi, la 59enne figlia di Lino, ha firmato per partecipare alla stagione 2022 dile stelle. Rosanna Zagaria, altrimenti ...' DI LETTURA Tra qualche ora si concluderà quella che Selvaggia Lucarelli ha definito “l’edizione più difficile” di “Ballando con le stelle” nei sette anni in cui ha ricoperto il ruolo… Leggi ...In vista della finale di Ballando con le stelle 2022 top flop e pagelle sono immancabili. Ecco il nostro bilancio di fine stagione, dopo mesi ...