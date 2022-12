Calciomercato.com

...giugno per poi scegliere con calma la migliore soluzione per il suo, anche perchè oltre alla Roma c'è il Newcastle sull'attaccante, senza dimenticare club come Manchester United,e ...La classifica vede il Liverpool sesto con 22 punti, a - 15 dall'capolista ma anche a - 7 (... Vedremo cosa porterà il, nessuno oggi lo sa ma sono convinto che avremo unluminoso. ... Arsenal, futuro in bilico per Cedric Soares | Mercato Titolare e protagonista. Dean Huijsen è stata una delle note piacevoli dell'amichevole giocata ieri allo Stadium tra Juventus e Rijeka. Schierato come terzo di sinistra nella difesa a tre, insieme a G ...Adrien Rabiot sta conquistando a suon di prestazioni incredibili, la fiducia della Juventus e della Francia. L'ex PSG è diventato un ...