L'impianto accusatorio è stato contestato dagli avvocati Schiava e Morace secondo cui "la decisione dellarimette in discussione la gravità indiziaria e la configurabilità del reato ......Tribunale di Reggio Calabria dovrà nuovamente pronunciarsi alla luce delle censure della...comunale è indicata come un vero e proprio 'feudo' della temibile cosca didegli 'Alvaro ... 'Ndrangheta: Cassazione annulla arresto sindaco di Cosoleto ... La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso maggio dal gip Angela Mennella nei confronti dell'ex sindaco di Cosoleto Antonino Gioffré, accusato da ...Gli avvocati Fortunato Schiava e Carlo Morace, difensori del dott. Antonino Gioffrè, sindaco di Cosoleto al momento della applicazione degli arresti domiciliari per il reato di scambio elettorale poli ...