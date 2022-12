Manovra | il Governo pone la fiducia alla Camera

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Illa questione disullaeconomica. Ad annunciarlo in Aulail ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In precedenza il testo aveva ricevuto, tra le polemiche delle opposizioni, il via libera in Commissione Bilancio a seguito delle modifiche apportate dopo una serie di rilievi della Ragioneria Generale dello Stato. La conferenza dei capigruppo stabilirà il programma dei lavori. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

2022 - 12 - 22 20:36:31, Camera: ilpone la fiducia Ilpone la fiducia alla Camera sulla. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con ...Cancellare la norma sul Pos inserita - e rivendicata - inè stato necessario perché si trattava di un obiettivo del Pnrr stabilito 'dal precedente'. E anche per la Commissione, ...ROMA (ITALPRESS) – Il Governo pone la questione di fiducia sulla manovra economica. Ad annunciarlo in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In precedenza il test ...Sulla Manovra il governo ha deciso di porre la fiducia alla Camera. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La fiducia viene posta sul ...