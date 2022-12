La Fortuna di Laura | la recensione | perdere tutto e trovare la felicità

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lade Ladi: perlabisogna prima? Il format Rai Purché finisca bene prosegue la sua mission con un film tv semplice e ben interpretato. Alla regia Alessandro Angelini, protagonisti Lucrezia Lante della Rovere, Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda. Vivere a mille, vivere di reputazione, vivere con la spocchia impressa di essere i migliori. Intorno, però, c'è ben altro. Bisogna fare attenzione, anche se hai. In un attimo, infatti, anche la vita all'apparenza perfetta può trasformarsi in una sorta di purgatorio. Un purgatorio, però, che può far scoprire lati che non si conoscevano, e che anzi potrebbero riavvicinare ad un certo equilibrio emozionale. Lo sceneggiatore Pietro Seghetti, su soggetto ...

