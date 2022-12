Hellas Verona | Zaffaroni | «La classifica pesa | sul mercato…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le parole di Marco, nuovo allenatore dell’, sulle possibilità di salvezza della squadra gialloblù Marco, nuovo allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in amichevole contro il Bologna. PAROLE – «Sarà la società a muoversi sul mercato, noi siamo concentrati sulla ricerca della compattezza, soprattutto dal punto di vista mentale. Lapuòre, ma noi dobbiamo preoccuparci di lavorare forte. Abbiamo diversi giorni a disposizione per arrivare alla gara col Torino in condizioni ancora migliori». L'articolo proviene da Calcio News 24.