Criscito è pronto a tornare al Genoa per la quarta volta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Storia indissolubile quella di Domenico “Mimmo”e il. Il difensore sarebbe ad un passo dai grifoni dopo averli salutati appena sei mesi fa. Il richiamo per l’Italia e in particolar modo del capoluogo ligure è stato troppo forte, come ammesso dallo stesso calciatore «Genova e ilmi mancano. E anche i miei figli hanno tanta nostalgia». L’esperienza al Toronto si era già chiusa lo scorso novembre.tornerà aldopo le lacrime versate, quando sbagliò il rigore nel derby contro la Sampdoria. L’errore dal dischetto costò la retrocessione ai grifoni e lui annunciò il passaggio al Toronto. Alla fine della stagione il difensore si trasferì insieme a Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi in Mls. L’adattamento per il giocatore originario di Cercola non è andato nei migliori dei ...

