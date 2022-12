Chiellini interrogato | «Stipendi? Certo che li avremmo riavuti»

La Gazzetta dello Sport

Lo stesso Giorgiodai pm (scorso 4 aprile), ha confermato che le cose stavano diversamente. "Tutti eravamo comunque a conoscenza che il comunicato stampa sarebbe stato diverso ...Prima di Bonucci, già citato, interpellati anche Juan Cuadrado e Giorgio, rispettivamente esterno difensivo e centrale. Il tutto si è svolto in procura a Torino, luogo consueto per gli ... "Nel bilancio non so cosa abbiano messo". Juve, la versione di Chiellini con i pm Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il comunicato stampa della Juventus parlava della rinuncia di quattro mensilità ma Chiellini conferma una versione differente. Il difensore: Nessuno non è stato accontentato.