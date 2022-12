Ascolti tv | share più alto per ‘Chi l’ha visto?’ | più spettatori per ‘Primo Natale’

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Glidei programmi tv di ieri premiano in prima serata il film ‘Il primocon la coppia comica siciliana Ficarra & Picone, andato in onda su Canale5, che ha totalizzato 2.466.000 telepari al 12,2% di. A seguire, il programmavisto?’ su Rai3 arrivato a quota 2.051.000 ma con il 13,5% di. Solo terzo posto per la docufiction proposta da Rai1, ‘Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo’ che ha registrato 1.888.000 e 11,6%. Seguono nell’ordine: ‘Wolverine l’Immortale’ su Italia 1 con 1.085.000 e 6,9%; ‘Controcorrente’ su Rete4 con 663.000 e 4,6%; ‘A casa persu Tv8 con 627.000 e 3,6%; ‘Mi casa es tu casa’ su Rai2 con 562.000 e 3,4%; ‘Atlantide’ su La7 con 510.000 e 4,4%; ...

un'edizione che è stata intessuta di ballo e battibecchi, di incontri e scontri (e: 3,6 milioni di spettatori e 25,7% dila media). 'Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande ... Ascolti tv domenica 18 dicembre 2022 con la finale dei Mondiali Argentina-Francia Tutto è pronto per la finale di Ballando con le Stelle che andrà in onda su Rai 1 domani, venerdì 23 dicembre. Un'edizione che si è contraddistinta per i vip in gara ...