Ultime Notizie Roma del 21-12-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e ben ritornati alla scorta dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il bonus mobili verrà prorogato ma non a €5000 Come già previsto ma8000 riducendo quindi il taglio rispetto €10000 di quest’anno un emendamento alla manovra approvata in commissione bilancio prevede infatti che per gli anni 2024 l’ammontare per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici Green in caso di interventi di ristrutturazione della casa su quale si può chiedere una detrazione del 50% delle spese salga da €5000 agli €8000 la manovra giovedì in aula la camera venerdì è previsto il voto di fiducia c’è qualche novità anche sul fronte scuola sentiamo un il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico questo momento insistere sulla proroga dell’ organico aggiuntivo noi lo abbiamo ribattezzato organico p.n.rr perché pensiamo che sia fondamentale per ...