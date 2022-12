Ultime Notizie – Ponte Messina | Salvini | ‘Entro due anni posa prima pietra | non c’è spazio per chi dice no’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Il mio obiettivo è dire laper la costruzione deldientro due”. Lo ha annunciato il ministro Matteo, intervenendo in videocollegamento con la convention ‘Noi, il Mediterraneo’. “Alla Sicilia costa di più non avere ilche averlo –– lo faremo, secondo studi. Il collegamento stabile farebbe risparmiare 140 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica”. “Abbiamo le regioni Sicilia e Calabria che sono d’accordo, come anche il Governo e l’Europa –– e se c’è qualche professionista del no, per me avrà poso. Chino aldire no al lavoro e al futuro. Io conto di lasciare il mio mandato con ...

