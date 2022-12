Sampdoria | è corsa contro il tempo per versare i 6 | 5 mln al fisco entro il 31 dicembre

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Situazione sempre più complicata per la, non solo sul campo ma anche e soprattutto dal punto di vista societario ed economico. I blucerchiati devono6,5 milioni di euro alil 312022, prima trance dell’emendamento “salva sport”, ossia la rateizzazione dei debiti degli ultimi due anni sospesi per il covid. Il mancato pagamento nei tempi previsti di questa prima rata comporterebbe il pagamento immediato dell’intero importo, dunque circa 31 milioni di euro. Il Cda deve trovare questa cifra. Una vera e propriail. SportFace.

TUTTO mercato WEB

CHAMPIONS Ovviamente, vista la situazione di classifica, non sembra essere in discussione ...e Verona, rispettivamente a 7, 6 e 5 punti mentre la quota salvezza è rappresentata dallo ...... ad aprire il turno saranno Salernitana - Milan e Sassuolo -, in campo alle 12.30. La ... il Napoli è nettamente la squadra favorita per lascudetto: 1.50 la proposta di Sisal, Netbet e ... Sampdoria, corsa contro il tempo per trovare 6,5 milioni da versare al fisco entro il 31/12 E’ una corsa contro il tempo tra l’ordinaria amministrazione ... anche a costo di dare in pegno le azioni della Sampdoria per portare avanti il suo progetto di cosiddetta "finanza strutturata". Una ...Rinforzare la rosa è vitale per la salvezza ma il ds Baldini è bloccato dalle vicende societarie Antalya – E nel bel mezzo delle strategie sul futuro della Sampdoria, cessione o ricapitalizzazione o c ...