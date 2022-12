Ricetta elettronica via sms e email | arriva la proroga di un anno

Sky Tg24

Laè stato uno strumento prezioso durante la pandemia. I cittadini lo apprezzano perché semplifica le procedure, riduce la burocrazia e consente ai medici di dedicare più tempo ...: c'è la proroga. Arriverà con il decreto Milleproroghe, secondo quanto si apprende, la proroga di un anno della possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms. La ... Ricetta elettronica, arriva proroga per la prescrizione via sms e email Nel discorso di insediamento alla Camera dei deputati, Meloni ha aggiunto tra i suoi temi la transizione digitale, peccato che le sue parole siano in contrasto con i fatti. Secondo l'indice Ue della d ...Dicembre mese di scadenze per la sanità pubblica. Oltre all’obbligo di usare le mascherine in ospedali ed Rsa, che come più volte ribadito dal Ministro Schillaci verrà prorogato, arriva a fine corsa u ...