TGCOM

Leggi Anche Twitter, nuova provocazione di: apre sondaggio su sue dimissioni (e vince il sì) Chi prenderà il posto dinon fornisce insomma dettagli sui tempi delle ...Dopo il sondaggio da lui stesso lanciato, l'annuncio nella notte: "Mi dimetterò da amministratore delegato non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico"non si smentisce e, dopo che un sondaggio lanciato dallo stesso proprietario di Twitter, ha decretato che si deve dimettere da amministratore delegato della società di San Francisco, prende ... Elon Musk annuncia le dimissioni da Ceo di Twitter (Adnkronos) - Elon Musk ha confermato che si dimetterà da amministratore delegato di Twitter, non appena troverà qualcuno "abbastanza folle da accettare il lavoro". Oltre il 57% degli utenti che hanno ...Elon Musk si dimetterà dall'incarico di amministratore delegato di Twitter. Lo ha annunciato in un messaggio pubblicato sulla ...