Basket | Nba | Lakers in ansia per Davis | infortunio potrebbe essere più grave del previsto

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Los Angeles, 21 dic. -(Adnkronos) - La previsione di un mese d'assenza per Anthonyarrivata un paio di giorni fain realtà a ribasso rispetto all'entità reale dell'per il quale inon hanno volutamente fatto filtrare molti dettagli. Dal “dolore” al piede si è passati nel giro di tre giorni all'e al mese di stop, ma senza che nessuno parlasse della gravità di una frattura/rottura o qualsiasi altra cosa sia. Diversi bollettini e aggiornamenti dicono che “AD sta ancora facendo esami e controlli, bisognacauti”, rileggendo anche le parole e le dichiarazioni di coach Darvin Ham. Di solito però quando ci si tiene così sul vago, soprattutto riguardo una possibile terapia di recupero, è chiaro che le cose non stiano ...

Vittoria comoda per Utah (18 - 16) che si impone a Detroit 126 - 111 segnando almeno 30 punti in ogni quarto e sbarazzandosi nella ripresa dei Pistons (8 - 25), aggrappati ai 30 punti del miglior ...Colpo esterno degli Wizards (12 - 20), reduci da dieci sconfitte in fila e vincenti a sorpresa per 113 - 110 a Phoenix (19 - 13)contro un avversario complicato e senza Kristaps Porzingis a ... NBA, i 30 giocatori più strapagati di sempre: c'è anche Klay Thompson NBA - E' ufficialmente iniziata la regular season 2022-23: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari.Derrick Rose è ormai al margine delle rotazioni dei New York Knicks. Il 34enne potrebbe partire nel corso della stagione ma intanto si è detto comunque contento del suo ...