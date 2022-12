Agatha | Coven of Chaos | Patti LuPone entra nel cast

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La star dei musicalfarà parte deldella nuova serie Marvel intitolataof, prodotta per Disney+. Ildella nuova serie Marvel intitolataofpotrà contare anche sulla presenza di una star del calibro di. La produzione del progetto, ideato come spinoff di WandaVision, non ha però ancora annunciato la parte affidata all'attrice, anche se online sono apparse alcune indiscrezioni. Kathryn Hahn sarà la protagonista diof, secondo le fonti di Deadline, avrà il ruolo di una strega. Alla guida di ...

Patti LuPone farà parte del cast della serie Agatha: Coven of Chaos, progetto spinoff di WandaVision che avrà come star Kathryn Hahn. Per ora non è stato svelato il ruolo affidato alla star, anche se le fonti di Deadline sostengono che potrebbe essere quello di una strega. La vincitrice di tre Tony Award, Patti LuPone, è entrata a fare parte del cast di Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision che vedrà il ritorno nel ruolo di Agatha Harkness di Kathryn Hahn.