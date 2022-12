Aereo per i Donnalisi | Antonella | “Non ho i fan tirchi” | poi litiga con Tavassi

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un nuovoè volato sulla Casa del GFVip. Edoardo Donnamaria eFiordelisi nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip sono quelli che probabilmente hanno ricevuto più aerei di tutti. L’ultimo è arrivato ieri con uno striscione con scritto “ED no silenzi e paure fidati di AF”. Quando è passato in giardino la vippon ha chiamato fuori tutti. “Uscite in giardino ragazzi che mi avete nominato, vedetevi il mio! Questi sono i nostri fan, grazie vi amo! Siete i numeri uno! Non ho i fan! Non ho i fan! Grazie! A casa lo hanno capito come sono, sono i nostri fan!” poi – rivolgendosi a Edoardogli ha detto – “Guarda! Tu godi quando ti applaudono in studio, ma se fossi in te non godrei, guarda il mio!”. Il riferimento è ...