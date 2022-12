Vacanze all’estero a rischio | sciopero aerei fino a Capodanno | ecco le compagnie interessate e le date

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ledi Natale sono alle porte e molti italiani di conseguenza sono alle prese con le partenze. Nelle prossime due settimane e più precisamenteall’Epifania, un’alta percentuale di persone si muoverà per un viaggio, un weekend o per andare a trovare amici e parenti. Dopo quasi tre anni di pandemia, il settore del turismo sta andando verso la ripresa. Nonostante i prezzi alti, infatti, la domanda ha superato tutte le aspettative e aumenta la quota di persone che ha ripreso a viaggiare e recuperare il tempo perso. Lodegliche mette alesottoIl problema di queste, però, è che nei prossimi giorni sono previsti degli scioperi in Europa. Alcuni sindacati hanno ...