Una Piscina comunale a Monreale? È vero | e sorgerà entro il 2024

(Di martedì 20 dicembre 2022)– Unaverrà realizzata ail. Il comune ha ottenuto l’approvazione del progetto presentato partecipando al Bando PNRR per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Arriverà un finanziamento di 2,5 milioni di euro. Ieri è stato pubblicato il Decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con la graduatoria di tutti i progetti ammessi a finanziamento. A novembre 2021, infatti, l’Agenzia aveva pubblicato un Avviso con cui venivano stanziati 300 milioni di euro per la realizzazione di più di 200 progetti nelle Regioni del Mezzogiorno. Sin da subito, su input del Sindaco Alberto Arcidiacono, l’Amministrazionesi è attivata per la presentazione di proposte progettuali che contenessero al loro interno sia ...

Il sindaco Alberto Arcidiacono comunica con grande gioia che è stata finanziata con i fondi del Pnrr la piscina comunale, che entro il 2024 verrà consegnata ai giovani e cittadini monrealesi. Il Decreto è stato pubblicato ieri dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con la graduatoria progetti. MONREALE, 20 dicembre – Anche Monreale, finalmente potrebbe avere la sua piscina comunale, così come accade a tanti altri centri. Il sindaco Alberto Arcidiacono comunica, infatti, con comprensibile soddisfazione.