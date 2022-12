Torino | Praet a un passo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dennise ilsono sempre più vicini. Il centrocampista belga non rientra nei piani del Leicester e desidera tornare in gr...

FantaMaster

- Allo stato dell'arte è un sogno, più che un obiettivo. Come lo sono stati a suo tempo ... Assumendo un ruolo non lontano da quello che in granata aveva. Adesso a cucire tra mediana e ...- Utile, utilissimo. Sotto molti aspetti, tattica alla mano, assimilabile a Dennis, ripensando alla scorsa stagione. Sullo scacchiere del 3 - 4 - 2 - 1 di Ivan Juric, Aleksey Miranchuk è ... Praet torna in Serie A: comprarlo o no all'asta di riparazione A gennaio nel mercato invernale il Torino proverà a prendere Praet dal Leicester con il ds Vagnati a lavoro per concludere la trattativa ...Con un tweet il giornalista Daniele Longo (calciomercato.com), fa il punto sulle trattative del club granata: "Il #Torino sarà molto attivo nel mercato di gennaio: molto vicino ...