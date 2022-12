Spal Vs Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa cercano continuità per uscire dalle sabbie mobili della classifica, mentre i toscani vogliono proseguire il loro fantastico cammino verso un posto nei playoff.Vssi giocherà lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Mazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Il successo ottenuto dai biancoazzurri a Parma ha ridato loro un po’ di ossigeno, ma non basta certamente per scacciare i fantasmi di una classifica che dice diciassettesimo posto con un solo punto di vantaggio sulla quest’ultima. Nelle ultime cinque partite sono arrivate tre pareggi e due sconfitte. Tutt’altra situazione per i nerazzurri di mister D’Angelo, dal cui arrivo, non sbagliano un colpo tanto fa ottenere ben 11 ...