Sonia Bruganelli rimprovera Oriana al GF Vip | ma due minuti prima aveva commesso lo stesso errore

(Di martedì 20 dicembre 2022) C’è una cosa che sostengo da tempo: puoi attaccare solamente quando sei inattaccabile. Questo, evidentemente, non è il caso di. L’opinionista del Grande Fratello Vip, proprio ieri sera, si è contraddetta a distanza di duedurante un faccia a faccia conMarzoli.(ma commette lo)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Libero Magazine

C'è una cosa che sostengo da tempo: puoi attaccare solamente quando sei inattaccabile. Questo, evidentemente, non è il caso di. L'opinionista del Grande Fratello Vip , proprio ieri sera, si è contraddetta a distanza di due minuti durante un faccia a faccia con Oriana Marzoli .rimprovera ...... ' Sapete tutti cheper un po' non sarà con noi. E la sostituiamo indovinate con chi. Con voi due! Sì, ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d'eccezione del Grande Fratello Vip. ... Gf Vip, Sonia Bruganelli lascia il programma: cosa succede ora L’opinionista lascia il GF Vip per due settimane: svelato il motivo Nella giornata di ieri Alfonso Signorini ha annunciato, sia prima che durante la ...Sonia Bruganelli rimprovera Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip: ma due minuti prima aveva commesso lo stesso errore, ecco il video.